Pop In Troyes Troyes

Troyes

Pop In Troyes

Village Pop In the City Troyes Aube

Tarif : 169 – 169 – 169 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Près de 600 participantes sont attendues à Troyes pour une édition qui promet une immersion totale entre patrimoine historique, savoir-faire artisanaux et défis insolites.

Ce nouveau terrain de jeu s’annonce plein de surprises et de challenges inédits ! S’initier à l’art du vitrail, se régaler de spécialités locales ou s’affronter lors d’un combat médiéval inattendu…

Voilà quelques challenges qui pourraient bien figurer au programme de cette édition.



>> Si vous souhaitez rejoindre cet évènement, l’ouverture de la billetterie aura lieu le jeudi 16 avril à 12h30.



Le concept Pop In the City

Pop In the City, c’est un rallye urbain 100 % féminin qui permet de découvrir les villes d’Europe de manière décalée et ludique.

Ce rallye urbain se déroule chaque année dans des villes européennes à forte identité, pas forcément des capitales, mais des villes qui ont du caractère.

Depuis 2012, Pop In the City c’est plus de 45 éditions dans 10 pays, avec, une fois par an, une édition mixte.



Sur une journée, en équipe de 2 ou 3, entre 500 et 900 participantes s’élancent à la (re)découverte d’une ville grâce à un roadbook truffé d’énigmes.

Le but ? Réaliser un maximum de challenges possibles avant de franchir la ligne d’arrivée !

Ces défis répartis en 4 catégories (culture, audace, art, solidarité) permettent de découvrir les différentes facettes de la ville tout en vivant le tourisme différemment avec des rencontres authentiques.

Une 30aine d’épreuves sont disséminées à travers la ville mais sans parcours prédéfini. C’est donc la stratégie qui prime, pas le niveau sportif !

Ouverture de la billetterie le 16 avril à 12h30 .

Village Pop In the City Troyes 10000 Aube Grand Est popin@popinthecity.com

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English :

L’événement Pop In Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne