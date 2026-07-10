Pop, Sac de noeuds Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Pop, Sac de noeuds

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 14:15:00

fin : 2026-11-03 15:00:00

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04

Le spectacle POP est tout droit sorti d’un tableau de Pop Art mouvement artistique coloré s’inspirant de la culture populaire, du quotidien, du banal, de la bande dessinée et du kitsch.

Ludique et colorée, cette création met en scène quatre danseurs, dont un musicien, qui puisent leur chorégraphie dans les gestuelles de personnages de bande dessinée, de jeux vidéos et de super-héros.

POP invite les spectateurs à vivre les aventures énergiques, abstraites et sensibles des quatre interprètes des unissons impeccables, des décalages joués, des portés, du contact, des gestes quotidiens, du beau, du rire, de la légèreté…

Séances du 3 novembre réservées aux scolaires. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Pop, Sac de noeuds

L’événement Pop, Sac de noeuds Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme