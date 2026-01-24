Pop-up Cirkus Issoudun

Pop-up Cirkus

Un spectacle de cirque qui se feuillette et se déplie ! L’Articule Théâtre, Suisse. Cirque Tout public dès 2 ans

Un très grand livre… Il s’ouvre… Une piste de cirque surgit.

Les enfants, Mesdames et Messieurs, Le Pop-up Cirkus est très heureux de vous accueillir ! Le décor se déplie. Le livre prend vie. Les dessins se mettent en mouvement.

La comédienne feuillette, joue et manipule.

Entre un fauve rugissant et un jongleur éternuant, elle nous emmène dans l’univers magique du cirque, où les artistes semblent capables de tout s’envoler, marcher sur un fil, faire danser les lions, faire rire et rêver…

Aujourd’hui et plus que jamais, acrobates, jongleurs et funambules nous ouvrent les fenêtres du possible et du merveilleux. 5 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

English :

A circus show that flips and unfolds! L?Articule Théâtre, Switzerland. Circus 2 years and up

