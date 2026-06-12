Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink Saint-Thurial
Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink Saint-Thurial vendredi 26 juin 2026.
Saint-Thurial
Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
DOUBLE CONCERT CHERRY ON THE CAKE & EYEBLINK
VENDREDI 26 JUIN À partir de 20h
Deux groupes, une seule soirée, zéro excuse pour manquer ça
Ce soir-là, on double le plaisir avec 2 groupes pop-rock
Cherry On The Cake des vibes punchy et sucrées comme on aime
Eyeblink une énergie rock qui va vous faire vibrer
Ambiance live, riffs entraînants et bonne humeur garantie !
Une soirée musicale qui promet de faire bouger les murs (et vous aussi) .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
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English :
L’événement Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Brocéliande
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