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Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink Saint-Thurial

Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink Saint-Thurial vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 6 Rue de l'Église

Ville : 35310 Saint-Thurial

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Saint-Thurial

Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

DOUBLE CONCERT CHERRY ON THE CAKE & EYEBLINK

VENDREDI 26 JUIN À partir de 20h
Deux groupes, une seule soirée, zéro excuse pour manquer ça

Ce soir-là, on double le plaisir avec 2 groupes pop-rock
Cherry On The Cake des vibes punchy et sucrées comme on aime
Eyeblink une énergie rock qui va vous faire vibrer
Ambiance live, riffs entraînants et bonne humeur garantie !
Une soirée musicale qui promet de faire bouger les murs (et vous aussi)   .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87 

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English :

L’événement Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Brocéliande

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