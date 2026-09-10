PORTE OUVERTE DE LA MOSQUÉE SOUNNAH DE PETITE-SYNTHE, Mosquée Sounnah, Dunkerque

Informations pratiques

PORTE OUVERTE DE LA MOSQUÉE SOUNNAH DE PETITE-SYNTHE Samedi 19 septembre, 14h30 Mosquée Sounnah Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite & Portes Ouvertes – Mosquée Sounnah

L’Association Interculturelle pour le Dialogue et la Citoyenneté (AIDC) vous invite à découvrir la Mosquée Sounnah lors d’une journée exceptionnelle samedi 19 septembre, de 14h30 à 17h en continu.

Venez explorer :

✨ Son architecture mêlant sobriété et inspiration traditionnelle, avec des espaces pensés pour l’accueil et la sérénité.

Son rôle dans le quartier de Petite-Synthe, comme lieu de rassemblement, d’entraide et de proximité.

Son ouverture au monde, portée par la vocation de l’AIDC : favoriser le dialogue interculturel et interreligieux, créer du lien et encourager la compréhension mutuelle.

Lieu : Mosquée Sounnah – Petite-Synthe

369 Rue Kruysbellaert, Dunkerque

Date : samedi 19/09

Horaires : 14h30 – 17h

Entrée libre – Ouvert à toutes et à tous.

Uniquement le samedi 20/09 de 14h à 17h

369 Rue du Kruysbellaert (Dunkerque)

Mosquée Sounnah 369 rue du Kruysbellaert 59140 Dunkerque Dunkerque 59640 Petite-Synthe Nord Hauts-de-France

Le programme des Journées du patrimoine 2026 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Journée du patrimoine Mosquée

ADM – Mosquée Sounnah de Dunkerque