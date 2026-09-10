PORTE OUVERTE DE LA MOSQUÉE SOUNNAH DE PETITE-SYNTHE, Mosquée Sounnah, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée Sounnah · Dunkerque
Informations pratiques
PORTE OUVERTE DE LA MOSQUÉE SOUNNAH DE PETITE-SYNTHE Samedi 19 septembre, 14h30 Mosquée Sounnah Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite & Portes Ouvertes – Mosquée Sounnah
L’Association Interculturelle pour le Dialogue et la Citoyenneté (AIDC) vous invite à découvrir la Mosquée Sounnah lors d’une journée exceptionnelle samedi 19 septembre, de 14h30 à 17h en continu.
Venez explorer :
✨ Son architecture mêlant sobriété et inspiration traditionnelle, avec des espaces pensés pour l’accueil et la sérénité.
Son rôle dans le quartier de Petite-Synthe, comme lieu de rassemblement, d’entraide et de proximité.
Son ouverture au monde, portée par la vocation de l’AIDC : favoriser le dialogue interculturel et interreligieux, créer du lien et encourager la compréhension mutuelle.
Lieu : Mosquée Sounnah – Petite-Synthe
369 Rue Kruysbellaert, Dunkerque
Date : samedi 19/09
Horaires : 14h30 – 17h
Entrée libre – Ouvert à toutes et à tous.
Uniquement le samedi 20/09 de 14h à 17h
369 Rue du Kruysbellaert (Dunkerque)
Mosquée Sounnah 369 rue du Kruysbellaert 59140 Dunkerque Dunkerque 59640 Petite-Synthe Nord Hauts-de-France
Le programme des Journées du patrimoine 2026 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Journée du patrimoine Mosquée
ADM – Mosquée Sounnah de Dunkerque
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