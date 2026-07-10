Porte ouverte Radio Club de l’ARALA Maison des Associations Louis le Bail Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Associations Louis le Bail · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age maximum : 99

Venez partager et découvrir le monde des radioamateurs. Animations, démonstrations, présentations, exposition tout au long de la journée.

Maison des Associations Louis le Bail Nantes 44300



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