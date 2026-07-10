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Porte ouverte Radio Club de l’ARALA Maison des Associations Louis le Bail Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Associations Louis le Bail · Nantes

Porte ouverte Radio Club de l’ARALA Maison des Associations Louis le Bail Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des Associations Louis le Bail
Adresse
478, route de St-Joseph de Porterie NANTES
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –
Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age maximum : 99 

Venez partager et découvrir le monde des radioamateurs. Animations, démonstrations, présentations, exposition tout au long de la journée.

Maison des Associations Louis le Bail Nantes 44300


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