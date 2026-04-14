PORTE OUVERTE URSSAF – ACCADI (ACCueil et Accompagnement Digital), URSSAF – Saint Quentin -, Saint-Quentin

PORTE OUVERTE URSSAF – ACCADI (ACCueil et Accompagnement Digital) Lundi 27 avril, 09h15 URSSAF – Saint Quentin – Aisne

Sur inscription des auto-entrepreneurs auprès de l’URSSAF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T09:15:00+02:00 – 2026-04-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T09:15:00+02:00 – 2026-04-27T12:30:00+02:00

Pour les nouveaux auto-entrepreneurs, l’URSSAF met en place un accompagnement personnalisé, également appelé « ACCADI » ( ACCueil et Accompagnement Digital).

C’est dans ce cadre que l’URSSAF invite ses partenaires: la CAF, la CPAM, France-Travail, la Carsat et la DDFIP.

Après une présentation rapide portant sur les obligations déclaratives, la création de l’espace professionnel en ligne, les différents moyens de contact, les différents seuils d’imposition et les règles d’impositions à la CFE, les répondre à toutes les interrogations des nombreux usagers présents.

facturation electronique

URSSAF – Saint Quentin – 31 Boulevard Roosevelt 02100 SAINT-QUENTIN Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « relations-exterieures.picardie@urssaf.fr »}]

Accompagnement personnalisé pour les nouveaux-auto-entrepreneurs