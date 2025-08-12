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Porte ouvertes chez cheval art en scène Pierreclos

Porte ouvertes chez cheval art en scène Pierreclos dimanche 14 juin 2026.

Adresse : La Roche

Ville : 71960 Pierreclos

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pierreclos

Porte ouvertes chez cheval art en scène

La Roche Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Portes ouvertes chez cheval art en scène.
Au programme, diverses animations sur la carrière, marché artisanal, restauration rapide, buvette et tombola avec de nombreux lots.   .

La Roche Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 59 58 30  cheval-art-en-scene@hotmail.com

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English : Porte ouvertes chez cheval art en scène

L’événement Porte ouvertes chez cheval art en scène Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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