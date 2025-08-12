Porte ouvertes chez cheval art en scène Pierreclos
Porte ouvertes chez cheval art en scène Pierreclos dimanche 14 juin 2026.
Pierreclos
Porte ouvertes chez cheval art en scène
La Roche Pierreclos Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Portes ouvertes chez cheval art en scène.
Au programme, diverses animations sur la carrière, marché artisanal, restauration rapide, buvette et tombola avec de nombreux lots. .
La Roche Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 59 58 30 cheval-art-en-scene@hotmail.com
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English : Porte ouvertes chez cheval art en scène
L’événement Porte ouvertes chez cheval art en scène Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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