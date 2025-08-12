Pierreclos

Porte ouvertes chez cheval art en scène

La Roche Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Portes ouvertes chez cheval art en scène.

Au programme, diverses animations sur la carrière, marché artisanal, restauration rapide, buvette et tombola avec de nombreux lots. .

La Roche Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 59 58 30 cheval-art-en-scene@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Porte ouvertes chez cheval art en scène

L’événement Porte ouvertes chez cheval art en scène Pierreclos a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III