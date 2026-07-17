Portes ouvertes à la bibliothèque, Bibliothèque Municipale de Meillant, Meillant

Informations pratiques

Portes ouvertes à la bibliothèque Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Municipale de Meillant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Une immersion dans la vie de la bibliothèque pour mieux connaître son fonctionnement, ses collections et ses animations.

Bibliothèque Municipale de Meillant 6 place de la mairie MEILLANT Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248631159

Biblis en folie 2026

©Sabine VEAU