AGENDA · Meillant
Portes ouvertes à la bibliothèque, Bibliothèque Municipale de Meillant, Meillant
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Meillant · Meillant
Informations pratiques
Portes ouvertes à la bibliothèque Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Municipale de Meillant Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Une immersion dans la vie de la bibliothèque pour mieux connaître son fonctionnement, ses collections et ses animations.
Bibliothèque Municipale de Meillant 6 place de la mairie MEILLANT Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248631159
Biblis en folie 2026
©Sabine VEAU