Portes ouvertes à la bibliothèque, Bibliothèque Municipale de Meillant, Meillant

Informations pratiques

Portes ouvertes à la bibliothèque Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Municipale de Meillant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Explorez la bibliothèque autrement en découvrant ses espaces, ses collections et les nombreuses possibilités qu’elle offre à tous les publics.

Bibliothèque Municipale de Meillant 6 place de la mairie MEILLANT Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248631159

Biblis en folie 2026

©Sabine VEAU