AGENDA · Meillant
Portes ouvertes à la bibliothèque, Bibliothèque Municipale de Meillant, Meillant
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Meillant · Meillant
Informations pratiques
Portes ouvertes à la bibliothèque Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Municipale de Meillant Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Explorez la bibliothèque autrement en découvrant ses espaces, ses collections et les nombreuses possibilités qu’elle offre à tous les publics.
Bibliothèque Municipale de Meillant 6 place de la mairie MEILLANT Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248631159
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©Sabine VEAU