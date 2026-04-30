Portes ouvertes à la Brasserie Ovata Z.I. Saint Éloi Bouzonville

Bouzonville

Portes ouvertes à la Brasserie Ovata

Z.I. Saint Éloi 2 rue Saint Éloi Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

La Brasserie Ovata vous invite à leur journée portes ouvertes suivie d’une soirée festive !

Au programme visites de la brasserie pour découvrir ses installations et son savoir-faire, puis ambiance conviviale avec un concert de musique celtique assuré par le groupe O’ Grombir.

Côté restauration, un agriculteur local proposera de délicieux burgers préparés avec la viande bio issue de sa propre production. À la buvette, vous pourrez déguster des bières artisanales ainsi qu’une sélection de boissons artisanales sans alcool.

Une belle occasion de partager un moment chaleureux, gourmand et festif autour des produits locaux !Tout public

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Z.I. Saint Éloi 2 rue Saint Éloi Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 71 76 98 82 ovata.brasserie@gmail.com

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English :

Brasserie Ovata invites you to their open house followed by a festive evening!

On the program: tours of the brewery to discover its facilities and know-how, followed by a concert of Celtic music by the group O’ Grombir.

On the catering side, a local farmer will be offering delicious burgers prepared with organic meat from his own production. At the refreshment bar, you’ll be able to sample craft beers and a selection of non-alcoholic craft drinks.

A great opportunity to share a warm, gourmet and festive moment around local products!

L’événement Portes ouvertes à la Brasserie Ovata Bouzonville a été mis à jour le 2026-05-21 par TROIS FRONTIERES TOURISME