Portes ouvertes à la Fab’Academy – Formation industrielle Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM Bouguenais
Portes ouvertes à la Fab’Academy – Formation industrielle Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM Bouguenais samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 09:00 – 13:00
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : https://www.fabacademy-pdl.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-20252026 Etudiant, Tout public
La Fab’Academy organise sa dernière Journée Portes ouvertes avant la rentrée, le samedi 6 juin 2026 de 9h à 13h.Une belle occasion pour les futurs apprentis, chercheuses et chercheurs d’emploi, salariés en reconversion et leurs familles de découvrir nos formations, nos ateliers et nos équipes. Des formations dans les secteurs de l’industrie :- aéronautique,- maintenance,- usinage,- chaudronnerie / soudure. Quel que soit l’âge ou le parcours, il existe forcément une formation adaptée à chaque projet :- du CAP à la licence en alternance pour les formations académiques,- des titres professionnels et CQPM en alternance,- des formations continues à destinations des salariés.
Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM Bouguenais 44340
https://www.fabacademy-pdl.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-20252026
Afficher la carte du lieu Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bouguenais (Loire-Atlantique)
- Rendez-vous aux Jardins 2026, Le jardin de Mary & Joël, Bouguenais 6 juin 2026
- Projection du film documentaire Tu enfanteras dans la douceur d’Audrey Gloaguen Cinéma Le Beaulieu Bouguenais 10 juin 2026
- Projection du film documentaire Tu enfanteras dans la douceur d’Audrey Gloaguen, Cinéma Le Beaulieu, Bouguenais 10 juin 2026
- Café deuil Café le Westaminet Bouguenais 18 juin 2026
- Café deuil, Café le Westaminet, Bouguenais 18 juin 2026