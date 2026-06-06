Portes ouvertes à la Fab’Academy – Formation industrielle Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 09:00 – 13:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : https://www.fabacademy-pdl.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-20252026 Etudiant, Tout public

La Fab’Academy organise sa dernière Journée Portes ouvertes avant la rentrée, le samedi 6 juin 2026 de 9h à 13h.Une belle occasion pour les futurs apprentis, chercheuses et chercheurs d’emploi, salariés en reconversion et leurs familles de découvrir nos formations, nos ateliers et nos équipes. Des formations dans les secteurs de l’industrie :- aéronautique,- maintenance,- usinage,- chaudronnerie / soudure. Quel que soit l’âge ou le parcours, il existe forcément une formation adaptée à chaque projet :- du CAP à la licence en alternance pour les formations académiques,- des titres professionnels et CQPM en alternance,- des formations continues à destinations des salariés.

Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM Bouguenais 44340

https://www.fabacademy-pdl.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-20252026



Afficher la carte du lieu Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM et trouvez le meilleur itinéraire

