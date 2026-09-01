Portes ouvertes à la Mission locale Mission locale Moulins

Informations pratiques

Moulins

Portes ouvertes à la Mission locale

Mission locale 2 boulevard de Courtais Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Que tu cherches un emploi, une formation, des conseils pour ton orientation ou simplement un coup de pouce pour avancer dans tes projets, nos équipes sont là pour t’accompagner.

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Mission locale 2 boulevard de Courtais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50 contact@ml-moulins.fr

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English :

Whether you’re looking for a job, training, career guidance, or simply a little help moving forward with your plans, our teams are here to support you.

L’événement Portes ouvertes à la Mission locale Moulins a été mis à jour le 2026-08-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région