Portes ouvertes à la Mission locale Mission locale Moulins
mercredi 23 septembre 2026 · Mission locale · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Portes ouvertes à la Mission locale
Mission locale 2 boulevard de Courtais Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Que tu cherches un emploi, une formation, des conseils pour ton orientation ou simplement un coup de pouce pour avancer dans tes projets, nos équipes sont là pour t’accompagner.
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Mission locale 2 boulevard de Courtais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50 contact@ml-moulins.fr
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English :
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L’événement Portes ouvertes à la Mission locale Moulins a été mis à jour le 2026-08-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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