Portes ouvertes à l’abbaye et au musée d’art et d’archéologie de Cluny, Abbaye de Cluny, Cluny

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’abbaye et au musée d’art et d’archéologie de Cluny 19 et 20 septembre Abbaye de Cluny Saône-et-Loire

Durée de visite 1h, Réservation de groupe obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des portes ouvertes pour découvrir nos monuments et nos évènements sur le thème : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » !

Découvrez les vestiges d’un centre spirituel, siège du plus grand ordre monastique médiéval d’Occident. Une belle occasion de partager un moment dans un cadre patrimonial d’exception !

Le musée d’art et d’archéologie, connu pour ses collections exceptionnelles de sculptures provenant du bourg monastique et de l’abbaye médiévale de Cluny, conserve également dans ses réserves des collections de diverses natures comme ses peintures de François Buffet ou ses incunables issus de la bibliothèque ancienne.

Abbaye de Cluny Rue du 11 Aout 1944, 71250 Cluny, France Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385591593 http://www.cluny-abbaye.fr Bâtiments abbatiaux, y compris le palais du pape Gélase et la tour du vieux moulin du XVIIe siècle.

Profitez des portes ouvertes pour découvrir nos monuments et nos évènements sur le thème : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » !

© Centre des monuments nationaux – Agence Galimey