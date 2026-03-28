Portes ouvertes à l’Aéroclub de Chartres

41 Chemin du Grand Gibet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

C’est une manifestation à ne pas manquer si vous êtes passionné par le milieu aéronautique, amateur de beaux avions ou simple curieux. Au programme notamment, des vols découvertes et baptêmes de l’air pour celles et ceux qui souhaitent prendre de la hauteur.

Tout au long de la journée, des avions de légende seront exposés sur la plateforme Staggerwing, Aeronca L-3, Taylorcraft L-2, Boeing Stearman, Zlin, etc. La présence de l’Armée de l’Air et de la Marine vous permettront de recueillir tous les renseignements utiles si vous êtes intéressés par les métiers qu’elles proposent. Des jeux et quizz sur le thème de l’aéronautique seront également au programme avec des lots à gagner. Des animations pour les plus jeunes seront aussi organisées. Les plus petits auront l’occasion de s’amuser sur la structure gonflable. Présence d’une guinguette avec vue sur la piste pour restauration et boissons. Un concert sera donné de 12h à 14h. Parking gratuit. .

41 Chemin du Grand Gibet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 43 48 contact@aeroclub-chartres.fr

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English :

It’s an event not to be missed if you’re passionate about aeronautics, a fan of beautiful aircraft or simply curious. On the program are discovery flights and baptêmes de l’air (first flights) for those wishing to take to the skies.

L’événement Portes ouvertes à l’Aéroclub de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-03-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES