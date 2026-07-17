Portes ouvertes à l’Epopée chapelière, L’Epopée chapelière, Caussade
samedi 19 septembre 2026 · L'Epopée chapelière · Caussade
Informations pratiques
Portes ouvertes à l’Epopée chapelière Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 L’Epopée chapelière Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Embarquez pour un merveilleux voyage au pays du canotier, dans un décor immersif à découvrir en famille, en couple ou en petit groupe.
À Caussade, L’Épopée chapelière propose une visite étonnante, ludique et pédagogique consacrée aux secrets du chapeau de paille. Munis d’un curieux canotier sonore, plongez dans la grande histoire de l’industrie chapelière caussadaise.
L’Epopée chapelière Carré des Chapeliers, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 Un merveilleux voyage au pays du canotier, dans un décor immersif, à faire en famille, en couple ou en petit groupe !
L’Épopée Chapelière est un espace scénographique à découvrir absolument à Caussade ! Cet espace vous propose une visite étonnante, ludique et pédagogique pour vous livrer les secrets du chapeau de paille. Munis d’un curieux canotier sonore, vous découvrirez la grande histoire de l’industrie chapelière caussadaise.
Un merveilleux voyage au pays du canotier, dans un décor immersif, à faire en famille, en couple ou en petit groupe !
©mairie de caussade
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