Visite de la chapellerie / Atelier de formier « Hats blocks Laforest », Hats Blocks Laforest (atelier de formier, chapellerie), Caussade

Informations pratiques

Visite de la chapellerie / Atelier de formier « Hats blocks Laforest » Samedi 19 septembre, 15h30 Hats Blocks Laforest (atelier de formier, chapellerie) Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs en bois de tilleul servant de moules pour la réalisation de tous types de chapeaux.

Ce métier rare est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Découvrez le savoir-faire de Didier Laforest.

Sur réservation au 05 63 26 04 04.

Hats Blocks Laforest (atelier de formier, chapellerie) 37 rue de la République, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 04 04 »}] Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs en bois de tilleul servant de moules pour la réalisation de tous types de chapeaux : borsalino, capeline, bibi, chapeau melon, prennent vie sur ces formes. Ce métier est rare et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’atelier du formier Didier Laforest est situé dans le centre historique de Caussade, au sein d’une maison atypique datant du XIIIe siècle, pleine d’histoires. Une boutique et un show-room sont à disposition du public, avec chapeaux de ville, d’été, d’hiver, ainsi qu’un choix d’effets de têtes plus chics pour les cérémonies.

Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs en bois de tilleul servant de moules pour la réalisation de tout type de chapeau. Ce métier est rare et classé à l’UNESCO. Découvrez le savoir-faire de …

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