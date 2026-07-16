Visite couplée de la chapellerie Crambes et de l’exposition l’Art de la coiffe, Chapellerie Crambes, Caussade

Informations pratiques

Visite couplée de la chapellerie Crambes et de l’exposition l’Art de la coiffe Samedi 19 septembre, 10h00 Chapellerie Crambes Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La chapellerie Crambes, fondée en 1946 à Caussade et labellisée Entreprise du patrimoine vivant, accueille dans ses vastes locaux l’œuvre contemporaine de l’artiste iranienne Saba Niknam, dont les coiffes sont inspirées de ses nombreux voyages.

Une visite entre artisanat et art contemporain, pour découvrir un savoir-faire unique et des œuvres nourries par les techniques de fabrication traditionnelles.

Sur réservation.

Organisé par Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse, l’Office de tourisme du Quercy caussadais et la chapellerie Crambes, dans le cadre du programme d’expositions « Gestes, Arts et savoir-faire en Occitanie ».

Chapellerie Crambes 42 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 04 04 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@quercycaussadais.fr »}] Chapellerie Crambes fabricant de chapeaux et casquettes 100% français avec un savoir-faire et une confection irremplaçable

La chapellerie Crambes a été fondée en 1946 par Auguste Crambes à Caussade. Dans ses vastes locaux, une quarantaine d’employés œuvrent à la fabrication de plus de 1000 chapeaux chaque jour. Labelisée Entreprise du Patrimoine vivant, son savoir-faire et son matériel lui permettent de travailler différentes matières telles que la laine, le feutre, la paille, le liège… et différents types de chapeaux : panamas, casquettes, bérets…et bien sûr, l’incontournable Safari ! Vous cherchez un chapeau fun ou stylé ? classique ou pratique ? Rendez-vous sur place, dans la boutique d’usine, où de nombreux modèles tendances et de qualité vous attendent.

**La chapellerie Crambes, fondée en 1946 à Caussade et labellisée entreprise du patrimoine vivant, accueille dans ses vastes locaux l’œuvre contemporaine de l’artiste iranienne Saba Niknam, dont les …

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