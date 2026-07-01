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AGENDA · Caussade

Visite guidée « Chapeaux en ville ! », Office de tourisme, Caussade

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Caussade

Visite guidée « Chapeaux en ville ! », Office de tourisme, Caussade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme
Adresse
Carré des chapeliers, 82300 Caussade
Ville
82300 Caussade
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Visite guidée « Chapeaux en ville ! » Samedi 19 septembre, 14h00 Office de tourisme Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Partez à la découverte d’une ville où l’histoire se porte sur la tête !

(Re)découvrez l’histoire du savoir-faire chapelier à travers les rues de Caussade. Cette visite vous invite à comprendre comment l’activité chapelière a façonné l’identité et le paysage urbain de la ville.
Remontez le fil de l’histoire et laissez-vous surprendre par des bâtiments inattendus et singuliers.

Sur réservation.
Organisé par l’Office de tourisme du Quercy caussadais, dans le cadre du programme d’expositions « Gestes, Arts et savoir-faire en Occitanie ».

Office de tourisme Carré des chapeliers, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 04 04 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@quercycaussadais.fr »}] Caussade est une commune française de l’arrondissement de Montauban, située dans le nord-est du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.
Partez à la découverte d’une ville où l’histoire se porte sur la tête ! (Re)découvrez l’histoire du savoir-faire chapelier à travers les rues de Caussade.

© Office de tourisme du Quercy Caussadais