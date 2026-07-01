Visite guidée « Chapeaux en ville ! », Office de tourisme, Caussade

Informations pratiques

Visite guidée « Chapeaux en ville ! » Samedi 19 septembre, 14h00 Office de tourisme Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Partez à la découverte d’une ville où l’histoire se porte sur la tête !

(Re)découvrez l’histoire du savoir-faire chapelier à travers les rues de Caussade. Cette visite vous invite à comprendre comment l’activité chapelière a façonné l’identité et le paysage urbain de la ville.

Remontez le fil de l’histoire et laissez-vous surprendre par des bâtiments inattendus et singuliers.

Sur réservation.

Organisé par l’Office de tourisme du Quercy caussadais, dans le cadre du programme d’expositions « Gestes, Arts et savoir-faire en Occitanie ».

Office de tourisme Carré des chapeliers, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 04 04 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@quercycaussadais.fr »}] Caussade est une commune française de l’arrondissement de Montauban, située dans le nord-est du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

Partez à la découverte d’une ville où l’histoire se porte sur la tête ! (Re)découvrez l’histoire du savoir-faire chapelier à travers les rues de Caussade.

© Office de tourisme du Quercy Caussadais