Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange, Club Léo Lagrange Nantes Aviron, Nantes
Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange, Club Léo Lagrange Nantes Aviron, Nantes samedi 20 juin 2026.
Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange Samedi 20 juin, 14h00 Club Léo Lagrange Nantes Aviron Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
De 14h à 20h, venez découvrir l’aviron à travers des initiations gratuites ouvertes à tous !
Pour les enfants et les adultes !
Au programme : jeux en bois, palet, buvette, gourmandises et concert live du groupe Revival à 20H30 pour une ambiance festive au bord de l’eau.
Entre amis ou en famille, venez profiter d’un bel après-midi à Léo lagrange Aviron ! ♀️
AU PROGRAMME DE LA JOURNEE (animations gratuites ouvertes à tous) :
- Baptêmes d’aviron (14h – 20h)
- Concours d’ergomètre (19h – 20h)
- Jeux de palet et jeux en bois (14h/20h)
- Chateau gonflable (14h-20h)
- Apéritif offert par le club
- Concert de rock (20h30)
Club Léo Lagrange Nantes Aviron 9 Chemin de Belle Ile, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/page/1717418-accueil »}]
Baptêmes gratuits d’aviron, portes ouvertes et fête du club! aviron concert
Léo Lagrange Aviron
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