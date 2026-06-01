Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange, Club Léo Lagrange Nantes Aviron, Nantes

Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange Samedi 20 juin, 14h00 Club Léo Lagrange Nantes Aviron Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

De 14h à 20h, venez découvrir l’aviron à travers des initiations gratuites ouvertes à tous !

Pour les enfants et les adultes !

Au programme : jeux en bois, palet, buvette, gourmandises et concert live du groupe Revival à 20H30 pour une ambiance festive au bord de l’eau.

Entre amis ou en famille, venez profiter d’un bel après-midi à Léo lagrange Aviron ! ♀️

AU PROGRAMME DE LA JOURNEE (animations gratuites ouvertes à tous) :

Baptêmes d’aviron (14h – 20h)

Concours d’ergomètre (19h – 20h)

Jeux de palet et jeux en bois (14h/20h)

Chateau gonflable (14h-20h)

Apéritif offert par le club

Concert de rock (20h30)

Club Léo Lagrange Nantes Aviron 9 Chemin de Belle Ile, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/page/1717418-accueil »}]

Baptêmes gratuits d’aviron, portes ouvertes et fête du club! aviron concert

Léo Lagrange Aviron