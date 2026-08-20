Portes ouvertes Académie du Faucigny – bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
dimanche 20 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron
Informations pratiques
Portes ouvertes Académie du Faucigny – bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Château de l’Échelle Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Portes ouvertes de la bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet
Exposition d’ouvrages fragiles et en péril, récemment restaurés ou en projet de restauration à l’aide d’une souscription.
Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Portes ouvertes de la bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet
@Académie du Faucigny
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