Portes ouvertes Académie du Faucigny – bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

dimanche 20 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Portes ouvertes Académie du Faucigny – bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Portes ouvertes de la bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet

Exposition d’ouvrages fragiles et en péril, récemment restaurés ou en projet de restauration à l’aide d’une souscription.

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Portes ouvertes de la bibliothèque Paul et Suzanne Guichonnet

@Académie du Faucigny