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AGENDA · La Roche-sur-Foron

1er Mondial Secours et Protection Rochexpo Parc des Expositions La Roche-sur-Foron

mercredi 30 septembre 2026 · Rochexpo Parc des Expositions · La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Rochexpo Parc des Expositions
Adresse
59 rue des Centaures
Ville
74800 La Roche-sur-Foron
Département
Haute-Savoie
Tarif

La Roche-sur-Foron

1er Mondial Secours et Protection

Rochexpo Parc des Expositions 59 rue des Centaures La Roche-sur-Foron Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-09-30

Du 30 septembre au 3 octobre 2026, la Haute-Savoie accueille le 1er Mondial Secours et Protection, porté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
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Rochexpo Parc des Expositions 59 rue des Centaures La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   mondialsp2026.contact@sdis74.fr

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English : Global leader in rescue and protection

From September 30 to October 3, 2026, Haute-Savoie will host the inaugural World Rescue and Protection Event, organized by the National Federation of French Firefighters.

L’événement 1er Mondial Secours et Protection La Roche-sur-Foron a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Rochois Tourisme

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