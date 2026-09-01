1er Mondial Secours et Protection Rochexpo Parc des Expositions La Roche-sur-Foron
mercredi 30 septembre 2026 · Rochexpo Parc des Expositions · La Roche-sur-Foron
Informations pratiques
La Roche-sur-Foron
1er Mondial Secours et Protection
Rochexpo Parc des Expositions 59 rue des Centaures La Roche-sur-Foron Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-30
Du 30 septembre au 3 octobre 2026, la Haute-Savoie accueille le 1er Mondial Secours et Protection, porté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
.
Rochexpo Parc des Expositions 59 rue des Centaures La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes mondialsp2026.contact@sdis74.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Global leader in rescue and protection
From September 30 to October 3, 2026, Haute-Savoie will host the inaugural World Rescue and Protection Event, organized by the National Federation of French Firefighters.
L’événement 1er Mondial Secours et Protection La Roche-sur-Foron a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Rochois Tourisme
À voir aussi à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie)
- Milo & l’énigme du métier disparu – Jeu de piste, Mairie La Roche-sur-Foron, La Roche-sur-Foron 18 septembre 2026
- La Forge, Union compagnonnique des Devoirs Unis, La Forge, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026
- Jeu de piste « Milo et l’énigme du métier disparu », Mairie La Roche-sur-Foron, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026
- Retable et harmonium de la chapelle baroque des bernardines, Chapelle du Collège Sainte Marie, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026
- Exposition appareils photo, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron 19 septembre 2026