Jeu de piste « Milo et l’énigme du métier disparu », Mairie La Roche-sur-Foron, La Roche-sur-Foron
samedi 19 septembre 2026 · Mairie La Roche-sur-Foron · La Roche-sur-Foron
Informations pratiques
Jeu de piste « Milo et l’énigme du métier disparu » 19 et 20 septembre Mairie La Roche-sur-Foron Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Jeu de piste : « Milo et l’énigme du métier disparu », réalisé conjointement par la Mairie de La Roche-sur-Foron et l’Office de Tourisme
Disponible à la Mairie et à l’Office de Tourisme le samedi, à la Tour des comtes de Genève le dimanche
Un petit garçon découvre de vieilles photos et un étrange objet dans le grenier de la maison familiale : il décide de partir à la recherche du métier de son aïeule en suivant la piste de ces indices. Aidez-le dans sa quête ! Et gagnez un petit cadeau-souvenir.
Mairie La Roche-sur-Foron Place Andrevetan 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Jeu de piste : « Milo et l’énigme du métier disparu », réalisé conjointement par la Mairie de La Roche-sur-Foron et l’Office de Tourisme
@Mairie La Roche-sur-Foron
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