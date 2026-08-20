Visite de la chapelle du couvent des sœurs de la Charité, Couvent de la Charité, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Visite de la chapelle du couvent des sœurs de la Charité 19 et 20 septembre Couvent de la Charité Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une architecture aux multiples influences : chapelle du couvent des sœurs de la Charité

La congrégation des Sœurs de la Charité, fondée à Besançon en 1789 par Sainte Jeanne-Antide Thouret pour le service spirituel et temporel des pauvres, s’installe à La Roche dans le couvent construit en 1838. De style néo-romano-byzantin, la chapelle de ce couvent vous dévoilera les diverses inspirations et influences qui marquent son architecture originale grâce aux explications des Sœurs de la Charité et d’une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. Une découverte qui s’achèvera dans la quiétude des jardins, après l’observation attentive des vitraux.

Couvent de la Charité 247 rue sœur Jeanne Anthide Thouret 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une architecture aux multiples influences : chapelle du couvent des sœurs de la Charité

@Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron