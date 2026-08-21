Retable et harmonium de la chapelle baroque des bernardines, Chapelle du Collège Sainte Marie, La Roche-sur-Foron
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Collège Sainte Marie · La Roche-sur-Foron
Informations pratiques
Retable et harmonium de la chapelle baroque des bernardines 19 et 20 septembre Chapelle du Collège Sainte Marie Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Architecture à l’époque baroque : retable et chapelle des bernardines, collège Sainte-Marie – Présentation de son harmonium et du chasublier
Exceptionnellement ouverte au public, la chapelle de l’ancien monastère des bernardines, bâti à la fin du XVIIe siècle, dévoile son superbe retable du début XVIIIe siècle dont la restauration est en continuelle discussion depuis de nombreuses années. La présentation du chasublier permet d’aborder la problématique de la préservation des tissus.
L’harmonium des bernardines a lui aussi bénéficié d’une récente restauration et en préambule à la visite, un bénévole passionné vous offrira une intéressante explication technique et instrumentale !
Chapelle du Collège Sainte Marie Faubourg Saint Bernard 74800 La Roche sur Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Architecture à l’époque baroque : retable et chapelle des bernardines, collège Sainte-Marie – Présentation de son harmonium et du chasublier
@Office de Tourisme La Roche-sur-Foron
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