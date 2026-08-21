Exposition Nadar, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Exposition Nadar 19 et 20 septembre Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Félix Tournachon, dit Nadar, était un journaliste, caricaturiste et aéronaute français (1820-1910), il s’installe comme photographe en 1854 : il devenu célèbre pour ses photographies de célébrités parisiennes, mêlant «sentiment de la lumière » et « intelligence morale de son sujet ».

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Félix Tournachon, dit Nadar, était un journaliste, caricaturiste et aéronaute français (1820-1910), il s’installe comme photographe en 1854 : il devenu célèbre pour ses photographies de célébrités de…

©Photothèque la Roche-sur-Foron