Démonstration : la chambre photographique 1870, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron
Informations pratiques
Démonstration : la chambre photographique 1870 19 et 20 septembre Château de l’Échelle Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
La chambre photographique sort de sa réserve pour dévoiler l’art et la technique des débuts de la photographie.
Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La chambre photographique sort de sa réserve pour dévoiler l’art et la technique des débuts de la photographie.
©Yves Mino
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