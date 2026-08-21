Démonstration : la chambre photographique 1870, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Démonstration : la chambre photographique 1870 19 et 20 septembre Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

La chambre photographique sort de sa réserve pour dévoiler l’art et la technique des débuts de la photographie.

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La chambre photographique sort de sa réserve pour dévoiler l’art et la technique des débuts de la photographie.

©Yves Mino