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A chacun sa tour !, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron

A chacun sa tour !, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de l'Échelle
Adresse
100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
74800 La Roche-sur-Foron
Département
Haute-Savoie

A chacun sa tour ! 19 et 20 septembre Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Projection en continu d’un montage vidéo revenant sur l’exposition des 2015 portraits d’habitants du Pays Rochois proposée en 2015 par Yves Mino avec l’Office de Tourisme, complétée du film réalisé par Bernard Dunand lors du démontage de cette grande installation.

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Projection en continu d’un montage vidéo revenant sur l’exposition des 2015 portraits d’habitants du Pays Rochois proposée en 2015 par Yves Mino avec l’Office de Tourisme, complétée du film réalisé…

©Yves Mino

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