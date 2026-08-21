A chacun sa tour !, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron
samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron
Informations pratiques
A chacun sa tour ! 19 et 20 septembre Château de l’Échelle Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Projection en continu d’un montage vidéo revenant sur l’exposition des 2015 portraits d’habitants du Pays Rochois proposée en 2015 par Yves Mino avec l’Office de Tourisme, complétée du film réalisé par Bernard Dunand lors du démontage de cette grande installation.
Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Projection en continu d’un montage vidéo revenant sur l’exposition des 2015 portraits d’habitants du Pays Rochois proposée en 2015 par Yves Mino avec l’Office de Tourisme, complétée du film réalisé…
©Yves Mino
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