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Exposition appareils photo, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Échelle · La Roche-sur-Foron

Exposition appareils photo, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de l'Échelle
Adresse
100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
74800 La Roche-sur-Foron
Département
Haute-Savoie

Exposition appareils photo 19 et 20 septembre Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suivez le fil de l’évolution des techniques photographiques, des premiers appareils argentiques aux actuels numériques, grâce à une exposition d’appareils anciens.

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Suivez le fil de l’évolution des techniques photographiques, des premiers appareils argentiques aux actuels numériques, grâce à une exposition d’appareils anciens.

©Yves Mino

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