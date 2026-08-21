Exposition appareils photo, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Exposition appareils photo 19 et 20 septembre Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suivez le fil de l’évolution des techniques photographiques, des premiers appareils argentiques aux actuels numériques, grâce à une exposition d’appareils anciens.

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez le fil de l’évolution des techniques photographiques, des premiers appareils argentiques aux actuels numériques, grâce à une exposition d’appareils anciens.

©Yves Mino