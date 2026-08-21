Milo & l’énigme du métier disparu – Jeu de piste, Mairie La Roche-sur-Foron, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Milo & l’énigme du métier disparu – Jeu de piste 18 – 20 septembre Mairie La Roche-sur-Foron Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jeu de piste – Milo et l’énigme du métier disparu

Pendant les Journées du Patrimoine, remontez le temps dans les rues de La Roche-sur-Foron !

À partir de photos d’archives, partez à la recherche des façades de commerces d’autrefois et découvrez ce qu’elles sont devenues aujourd’hui…

Votre mission :

Retrouvez le métier oublié de Suzanne, l’arrière-grand-mère de Milo !

Pour participer, récupérez gratuitement votre carnet de jeu les 19 et 20 septembre à la Mairie, au pôle culturel l’ACC’Roche ou l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron selon leurs horaires d’ouverture.

Un jeu ludique à découvrir en famille.

Prêt(e) à relever le défi et à voyager dans le temps ?

Mairie La Roche-sur-Foron Place Andrevetan 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu de piste – Milo et l’énigme du métier disparu

©communelarochesurforon