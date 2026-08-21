La Forge, Union compagnonnique des Devoirs Unis, La Forge, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

La Forge, Union compagnonnique des Devoirs Unis 19 et 20 septembre La Forge Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’architecture imaginée par les artistes architectes prend vie et n’existe que par la main habile de ces magiciens du bâtiment.

Tout au long de ce week-end, vous pourrez admirer ces techniques séculaires et même en tester certaines. Des ateliers vivants, démonstrations techniques et présentations de chefs d’œuvre seront proposés dans La Forge et la maison Guignol par les Compagnons des Devoirs Unis : tournage sur bois et taille de pierre, peinture décorative, menuiserie, charpente, forge et bien d’autres métiers. Vente de documentations et livres sur le compagnonnage. A l’intérieur et à l’extérieur sous abri.

La Forge 220 rue du Foron 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’architecture imaginée par les artistes architectes prend vie et n’existe que par la main habile de ces magiciens du bâtiment.

@Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron