Portes ouvertes aéromodélisme Fouesnant espace associatif Fouesnant
dimanche 20 septembre 2026 · espace associatif · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Portes ouvertes aéromodélisme Fouesnant
espace associatif 32 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Portes ouvertes de l’atelier du Quinquis avec visite de l’atelier et exposition de modèles de 10h à 12h et de 14h à 17h
Démonstration de pilotage ;
– au terrain de Kerchann en direction de Beg-Meil de 10h à 12h et de 14h à 17h en plein air démonstrations et initiation au pilotage en double commande.
– à l’espace sportif de Bréhoulou à Fouesnant de 14h à 17h, démonstrations de vol en intérieur .
espace associatif 32 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Portes ouvertes aéromodélisme Fouesnant Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-14 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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