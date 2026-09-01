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AGENDA · Fouesnant

Portes ouvertes aéromodélisme Fouesnant espace associatif Fouesnant

dimanche 20 septembre 2026 · espace associatif · Fouesnant

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
espace associatif
Adresse
32 Chemin du Quinquis
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Portes ouvertes aéromodélisme Fouesnant

espace associatif 32 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Portes ouvertes de l’atelier du Quinquis avec visite de l’atelier et exposition de modèles de 10h à 12h et de 14h à 17h
Démonstration de pilotage ;
– au terrain de Kerchann en direction de Beg-Meil de 10h à 12h et de 14h à 17h en plein air démonstrations et initiation au pilotage en double commande.

– à l’espace sportif de Bréhoulou à Fouesnant de 14h à 17h, démonstrations de vol en intérieur   .

espace associatif 32 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Portes ouvertes aéromodélisme Fouesnant Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-14 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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