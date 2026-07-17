Portes ouvertes Alter’Nantes, Alter’Nantes, Saint-Herblain

Informations pratiques

Portes ouvertes Alter’Nantes Samedi 19 septembre, 14h00 Alter’Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Portes ouvertes de la radio : poussez les portes et découvrez l’envers de l’antenne ! Rencontrez les équipes des émissions et de la rédaction au cours d’une journée ouverte à toutes et tous.

Alter’Nantes 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Portes ouvertes de la radio : poussez les portes et découvrez l’envers de l’antenne ! Rencontrez les équipes des émissions et de la rédaction au cours d’une journée ouverte à toutes et tous.

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