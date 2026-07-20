Portes ouvertes Atelier Saint Jean Découverte du vitrail Saint-Jean-Ligoure
samedi 29 août 2026 · Saint-Jean-Ligoure
Informations pratiques
Saint-Jean-Ligoure
Portes ouvertes Atelier Saint Jean Découverte du vitrail
1 Rue des Roses Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
À l’occasion de son ouverture, l’Atelier Saint Jean vous convie à ses journées portes ouvertes au cœur du village de Saint-Jean-Ligoure. Venez pousser les portes de ce nouvel espace de création et de transmission. Une invitation privilégiée à découvrir l’art du vitrail, à travers le geste, la matière et le partage du savoir-faire. Un moment de rencontre pour faire découvrir ce lieu dédié à l’artisanat d’art. .
1 Rue des Roses Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes Atelier Saint Jean Découverte du vitrail
L’événement Portes ouvertes Atelier Saint Jean Découverte du vitrail Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-07-20 par Terres de Limousin