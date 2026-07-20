Informations pratiques

Saint-Jean-Ligoure

Portes ouvertes Atelier Saint Jean Découverte du vitrail

1 Rue des Roses Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

À l’occasion de son ouverture, l’Atelier Saint Jean vous convie à ses journées portes ouvertes au cœur du village de Saint-Jean-Ligoure. Venez pousser les portes de ce nouvel espace de création et de transmission. Une invitation privilégiée à découvrir l’art du vitrail, à travers le geste, la matière et le partage du savoir-faire. Un moment de rencontre pour faire découvrir ce lieu dédié à l’artisanat d’art. .

1 Rue des Roses Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Portes ouvertes Atelier Saint Jean Découverte du vitrail

L’événement Portes ouvertes Atelier Saint Jean Découverte du vitrail Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-07-20 par Terres de Limousin