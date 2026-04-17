Portes Ouvertes au Domaine des Ouches Coteaux-sur-Loire
Portes Ouvertes au Domaine des Ouches Coteaux-sur-Loire vendredi 8 mai 2026.
Coteaux-sur-Loire
Portes Ouvertes au Domaine des Ouches
3 Rue des Ouches Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez partager un moment de convivialité pendant ces Portes Ouvertes. Tout au long de la journée vous pouvez visiter notre cave troglodyte, déguster nos différentes cuvées et vous balader en calèche dans les vignes. Le midi un repas avec des fouées est proposé pour 16€ par personne sur réservation.
Venez partager un moment de convivialité pendant ces Portes Ouvertes.
Tout au long de la journée vous pouvez visiter notre cave troglodyte, déguster nos différentes cuvées et vous balader en calèche dans les vignes.
Le midi un repas avec des fouées est proposé pour 16€ par personne sur réservation. .
3 Rue des Ouches Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 03 76 21 contact@domainedesouches.com
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English :
Come and share a moment of conviviality during these Portes Ouvertes. Throughout the day, you can visit our troglodyte cellar, taste our different cuvées and take a horse-drawn carriage ride through the vineyards. At lunchtime, a meal with fouées is available for 16? per person, on reservation.
L’événement Portes Ouvertes au Domaine des Ouches Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37