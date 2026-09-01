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AGENDA · Fontcouverte

Portes ouvertes au golf Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet Fontcouverte

samedi 26 septembre 2026 · Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet · Fontcouverte

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
Adresse
43 route du Golf
Ville
17100 Fontcouverte
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fontcouverte

Portes ouvertes au golf

Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet 43 route du Golf Fontcouverte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le golf de Saintes vous ouvre ses portes. Au programme découverte du site et initiations gratuites pour tous. L’occasion idéale de faire vos premiers pas sur le green !
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Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet 43 route du Golf Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 27 61  golfdesaintes@ville-saintes.fr

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English :

The Saintes Golf Course welcomes you. On the agenda: a tour of the course and free introductory lessons for everyone. It’s the perfect opportunity to take your first steps on the green!

L’événement Portes ouvertes au golf Fontcouverte a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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