Portes ouvertes au golf Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet Fontcouverte
samedi 26 septembre 2026 · Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet · Fontcouverte
Informations pratiques
Fontcouverte
Portes ouvertes au golf
Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet 43 route du Golf Fontcouverte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le golf de Saintes vous ouvre ses portes. Au programme découverte du site et initiations gratuites pour tous. L’occasion idéale de faire vos premiers pas sur le green !
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Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet 43 route du Golf Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 27 61 golfdesaintes@ville-saintes.fr
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English :
The Saintes Golf Course welcomes you. On the agenda: a tour of the course and free introductory lessons for everyone. It’s the perfect opportunity to take your first steps on the green!
L’événement Portes ouvertes au golf Fontcouverte a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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