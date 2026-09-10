Portes ouvertes au musée de Civaux, Musée archéologique de Civaux, Civaux

Informations pratiques

Portes ouvertes au musée de Civaux 19 et 20 septembre Musée archéologique de Civaux Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de ces portes ouvertes, découvrez librement les collections du musée.

Des livrets-jeux pour les enfants et des tablettes numériques proposant des quiz permettront de parcourir le musée de manière ludique.

Une documentation consacrée aux différents métiers de l’archéologie sera également mise à disposition du public.

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549483461 https://www.musee-civaux.fr http://@musee_archeologique_civaux.fr;https://www.facebook.com/musee.civaux/ Le musée expose les objets découverts dans la vallée de la Vienne, à Civaux et dans les villages voisins, au sein d’un parcours anti-chronologique, à la manière des strates archéologiques.

Les collections vont du Moyen Age à la Préhistoire et sont plus particulièrement riches dans le domaine funéraire, avec notamment des objets issus de sépultures aristocratiques gauloises.

Le musée rend compte aussi de l’actualité archéologique avec la mise en place en juin 2025 d’une vitrine dédiée à l’âge du Bronze, suite à d’importantes découvertes archéologiques en 2020.

Pour compléter la visite, un film de 28 min “Civaux, à la recherche de nos origines”, réalisé en 2024, est en accès libre à l’auditorium du musée. Il permet de mieux comprendre l’histoire, le patrimoine et les sites archéologiques autour de Civaux.

Le musée propose également la visite guidée ou libre des sites avec audioguides : le sanctuaire romain, la nécropole mérovingienne et l’église paléochrétienne et romane avec les vestiges du baptistère. (audioguides disponibles en français, anglais et espagnol à l’accueil du musée – visites guidées sur rendez-vous ou à dates fixes). parkings à moins de 100 m, dépose-minute devant le musée

Portes ouvertes au musée

©Musée archéologique de Civaux, H. Crouzat