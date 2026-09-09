Portes ouvertes au Musée du Vieux Lambesc, Musée du Vieux Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Portes ouvertes au Musée du Vieux Lambesc 19 et 20 septembre Musée du Vieux Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

C’est une remontée dans le temps qui vous est proposée au travers de la présentation d’objets du quotidien, de matériels artisanaux et agricoles ou encore des origines archéologiques de la ville.

Musée du Vieux Lambesc 4 Rue du Jas, 13410 Lambesc, France Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442593620 https://www.lambesc.fr/mes-sorties/loisirs-et-culture/musee-du-vieux-lambesc Grâce aux Amis du Vieux Lambesc, association fondée en 1936, remontez le temps et découvrez l’histoire d’un petit village provençal et de son château médiéval. Faites connaissance avec les hommes et les femmes qui ont fait sa renommée : Madame de Sévigné, le facteur Roulin, le Baron Merle, Saint-Eldrad, le Consul de France au Japon Dury et bien d’autres… Appréciez les collections archéologiques et les images des activités anciennes. Évocation aussi du séisme meurtrier de 1909. Collections de mobilier ancien, de blasons, d’outillage agricole… Ouvert les deux premiers samedis de chaque mois.

C’est une remontée dans le temps qui vous est proposée au travers de la présentation d’objets du quotidien, de matériels artisanaux et agricoles ou encore des origines archéologiques de la ville.

©AVL