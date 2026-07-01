Portes ouvertes au temple protestant de Saintes, Temple protestant de Saintes, Saintes

Informations pratiques

Portes ouvertes au temple protestant de Saintes 19 et 20 septembre Temple protestant de Saintes Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées ou libres d’un monument historique de style Art nouveau.

Des jeux pour enfants seront également proposés afin de découvrir le lieu de manière ludique.

Temple protestant de Saintes 2 cours Reverseaux, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 46 28 46 23 https://www.facebook.com/p/Les-Amis-des-Temples-61556314250971/?hr=1&_rdr https://saintes.epudf.org/ Le temple protestant date de 1906. Il avait été construit le par l’architecte Augustin Rey. Le style éclectique du temple, mêlant éléments néo-roman, néo-byzantin et art nouveau lui vaut une inscription au titre des monuments historiques en 1998. Son vitrail zénithal, récemment restauré, est remarquable. Grand parking en face du temple

Visites guidées ou libres à un monument historique, style art nouveau. Jeux pour enfants.

©