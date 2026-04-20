Portes ouvertes au temple Saint-Martin Temple Saint-Martin Montbéliard

Montbéliard

Portes ouvertes au temple Saint-Martin

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27

Dans le cadre des manifestations pour la réouverture du temple Saint-Martin après cinq années de restauration, l’association Saint-Martin, bien commun accueillera le public au temple de Montbéliard à l’occasion d’après-midis portes ouvertes.

Elles se dérouleront du lundi 20 avril au vendredi 24 avril de 14 à 18 h et du lundi 27 au vendredi 1er mai, de 14 à 18 h également. Le public pourra découvrir à cette occasion l’intérieur du temple totalement réhabilité ainsi que des expositions autour de la construction de l’édifice de 1601 à 1607, des premiers pasteurs de la Réforme à Montbéliard ainsi qu’une sélection de photographies des travaux de restauration. Le public sera accueilli par les bénévoles de l’association dans une ambiance musicale autour des grandes œuvres de la musique religieuse du XVIIe au XIX siècle. On pourra également visionner des extraits de l’émission Des racines et des ailes consacrée à la restauration du temple montbéliardais.

Entrée libre, accessible aux PMR. .

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Portes ouvertes au temple Saint-Martin

L’événement Portes ouvertes au temple Saint-Martin Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD