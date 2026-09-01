Portes ouvertes aux Quatre Piliers Dojo des Quatre Piliers Paris

Informations pratiques

Nous vous proposons plusieurs ateliers pour découvrir ces arts corporels.

Le jeudi : 19h taichi et qi gong; 20h stretching postural®.

Le samedi : 14h30 ou 17h tai ji quan et qi gong

15h30 ou 18h stretching postural®

16h15 méditation; 17h15 stretching postural® et 17h45 taichi et qi gong.

Venez découvrir nos activités : Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation.

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h30 à 19h00

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00

Dojo des Quatre Piliers 32 rue Boussingault 75013 Paris

https://www.quatrepiliers.fr/calendrier/portes-ouvertes-tai-chi-qi-gong-stretching-postural-a-paris-13-2023-1/ +33641315452 info@quatrepiliers.fr https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/ https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/



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