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Portes ouvertes aux Quatre Piliers Dojo des Quatre Piliers Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Dojo des Quatre Piliers · Paris

Portes ouvertes aux Quatre Piliers Dojo des Quatre Piliers Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Dojo des Quatre Piliers
Adresse
32 rue Boussingault
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
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Nous vous proposons plusieurs ateliers pour découvrir ces arts corporels.

Le jeudi : 19h taichi et qi gong; 20h stretching postural®.

Le samedi : 14h30 ou 17h tai ji quan et qi gong
15h30 ou 18h stretching postural®
16h15 méditation; 17h15 stretching postural® et 17h45 taichi et qi gong.

Venez découvrir nos activités : Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 19h00
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00

Dojo des Quatre Piliers 32 rue Boussingault  75013 Paris
https://www.quatrepiliers.fr/calendrier/portes-ouvertes-tai-chi-qi-gong-stretching-postural-a-paris-13-2023-1/ +33641315452 info@quatrepiliers.fr https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/ https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/


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