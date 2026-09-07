PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06, VALLAURIS (06220), Vallauris

Informations pratiques

PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06 Vendredi 2 octobre, 17h00 VALLAURIS (06220) Alpes-Maritimes

Tout public gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Cours collectifs tests de la condition physique

VALLAURIS (06220) 21 MONTEE DES IMPINIERS – VALLAURIS (06220) Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « joflachi06@gmail.com »}]

Cours collectifs tests de la condition physique