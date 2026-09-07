AGENDA · Vallauris
PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06, VALLAURIS (06220), Vallauris
dimanche 4 octobre 2026 · VALLAURIS (06220) · Vallauris
Informations pratiques
PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06 Dimanche 4 octobre, 09h00 VALLAURIS (06220) Alpes-Maritimes
Tout public gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Marche nordique et VTT et plateau sportifs citoyens
VALLAURIS (06220) EN PLEIN AIR – ÉTANG DE FOND MERLE – VALLAURIS (06220) Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « joflachi06@gmail.com »}]
Marche nordique et VTT et plateau sportifs citoyens
À voir aussi à Vallauris (Alpes-Maritimes)
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- PORTES OUVERTES AVEC JOFITSPORT06, VALLAURIS (06220), Vallauris 26 septembre 2026