Portes ouvertes Barr
Portes ouvertes Barr samedi 27 juin 2026.
Barr
Portes ouvertes
36 rue Saint-Marc Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Tartes flambées, petites restauration, desserts, boissons … comme d’habitude il y aura évidemment de quoi reprendre des forces et s’hydrater pour profiter de la musique et passer un bon moment tous ensemble !
Venez déguster les nouveaux millésimes, découvrir de nouveaux domaines, discuter avec notre merveilleuse équipe, ou tout simplement passer un bon moment entre amis !
Ne ratez surtout pas le concert de SAM S , un artiste qui va vous entraîner dans son répertoire pop-rock, samedi 27 à partir de 20h.
Tartes flambées, petites restauration, desserts, boissons … comme d’habitude il y aura évidemment de quoi reprendre des forces et s’hydrater pour profiter de la musique et passer un bon moment tous ensemble ! 0 .
36 rue Saint-Marc Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 90 44 charles.wantz@ch-wantz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tartes flambées, light bites, desserts, drinks… as usual, there will of course be plenty to refuel and rehydrate so you can enjoy the music and have a great time together!
L’événement Portes ouvertes Barr a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Barr (Bas-Rhin)
- Cours de cuisine végétale Indian Street Food Saveurs des rues indiennes Barr 21 juin 2026
- [Parentalité] Les ateliers parentalité 2026 Barr 25 juin 2026
- Cours de cuisine végétale Mezzés méditerranéens originaux pour apéro ou repas Barr 28 juin 2026
- Apéro de bienvenue Barr 6 juillet 2026
- [Enfance Jeunesse] Job dating Été 2026 Barr 7 juillet 2026