Barr

Portes ouvertes

36 rue Saint-Marc Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Tartes flambées, petites restauration, desserts, boissons … comme d’habitude il y aura évidemment de quoi reprendre des forces et s’hydrater pour profiter de la musique et passer un bon moment tous ensemble !

Venez déguster les nouveaux millésimes, découvrir de nouveaux domaines, discuter avec notre merveilleuse équipe, ou tout simplement passer un bon moment entre amis !

Ne ratez surtout pas le concert de SAM S , un artiste qui va vous entraîner dans son répertoire pop-rock, samedi 27 à partir de 20h.

Tartes flambées, petites restauration, desserts, boissons … comme d’habitude il y aura évidemment de quoi reprendre des forces et s’hydrater pour profiter de la musique et passer un bon moment tous ensemble ! 0 .

36 rue Saint-Marc Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 90 44 charles.wantz@ch-wantz.com

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English :

Tartes flambées, light bites, desserts, drinks… as usual, there will of course be plenty to refuel and rehydrate so you can enjoy the music and have a great time together!

L’événement Portes ouvertes Barr a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Barr