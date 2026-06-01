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Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs, EPI des Longs Champs, Rennes

Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs, EPI des Longs Champs, Rennes

Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs, EPI des Longs Champs, Rennes samedi 6 juin 2026.

Lieu : EPI des Longs Champs

Adresse : 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs Samedi 6 juin, 10h00 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous le programme et les informations de la journée.
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Nous serons présents tout le long de l’évènement sur la grande herbe au stand informations, avec la ludothèque et d’autres activités ! ‍♂️
Nous vous attendons nombreux !

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « longchamps@cerclepaulbert.asso.fr »}] [{« link »: « https://cerclepaulbert.asso.fr/wp-content/uploads/2026/05/Portes-ouvertes-LC-9-2.png »}]
Le samedi 6 juin 2026, le Cercle Paul Bert Longs Champs vous ouvre ses portes ! Venez découvrir nos activités gratuitement et sans inscription, en famille ou entre amis. ✨

Cercle Paul Bert Longs Champs

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