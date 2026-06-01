Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs, EPI des Longs Champs, Rennes

Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs Samedi 6 juin, 10h00 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous le programme et les informations de la journée.

https://cerclepaulbert.asso.fr/wp-content/uploads/2026/05/Portes-ouvertes-LC-9-2.png

Nous serons présents tout le long de l’évènement sur la grande herbe au stand informations, avec la ludothèque et d’autres activités ! ‍♂️

Nous vous attendons nombreux !

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « longchamps@cerclepaulbert.asso.fr »}] [{« link »: « https://cerclepaulbert.asso.fr/wp-content/uploads/2026/05/Portes-ouvertes-LC-9-2.png »}]

Le samedi 6 juin 2026, le Cercle Paul Bert Longs Champs vous ouvre ses portes ! Venez découvrir nos activités gratuitement et sans inscription, en famille ou entre amis. ✨

Cercle Paul Bert Longs Champs