Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs, EPI des Longs Champs, Rennes
Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs, EPI des Longs Champs, Rennes samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs Samedi 6 juin, 10h00 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous le programme et les informations de la journée.
https://cerclepaulbert.asso.fr/wp-content/uploads/2026/05/Portes-ouvertes-LC-9-2.png
Nous serons présents tout le long de l’évènement sur la grande herbe au stand informations, avec la ludothèque et d’autres activités ! ♂️
Nous vous attendons nombreux !
EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « longchamps@cerclepaulbert.asso.fr »}] [{« link »: « https://cerclepaulbert.asso.fr/wp-content/uploads/2026/05/Portes-ouvertes-LC-9-2.png »}]
Le samedi 6 juin 2026, le Cercle Paul Bert Longs Champs vous ouvre ses portes ! Venez découvrir nos activités gratuitement et sans inscription, en famille ou entre amis. ✨
Cercle Paul Bert Longs Champs
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