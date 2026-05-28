Portes Ouvertes Chocolaterie Vincent Besnard Le Mans
Portes Ouvertes Chocolaterie Vincent Besnard Le Mans samedi 6 juin 2026.
Le Mans
Portes Ouvertes Chocolaterie Vincent Besnard
5 rue Vincent Scotto Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Portes Ouvertes Chocolaterie Vincent Besnard
Nous avons le plaisir de vous ouvrir les portes de la chocolaterie Vincent Besnard le samedi 24 mai de 9h30 à 18h, c’est l’occasion de découvrir les coulisses de notre savoir-faire artisanal, déguster nos créations maison et échanger avec notre équipe passionnée ! .
5 rue Vincent Scotto Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 9 79 05 82 21 contact@vincentbesnard.fr
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English :
Open House Chocolaterie Vincent Besnard
L’événement Portes Ouvertes Chocolaterie Vincent Besnard Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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