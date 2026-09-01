Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié

Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un joyau discret du patrimoine local à l’occasion de ses Portes Ouvertes.

À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un joyau discret du patrimoine local à l’occasion de ses Portes Ouvertes.

Ce rendez-vous est l’occasion de visiter la chapelle Notre-Dame de Pitié, nichée au coeur du quartier Bonsecours, et de mieux comprendre son histoire intimement liée à celle des familles maritimes trouvillaises. L’édifice, construit à la fin du XVIe siècle par amour et par foi, a traversé les siècles grâce à l’engagement sans faille de ses descendants et fidèles soutiens.

L’Association présentera les différentes actions mises en place pour sa restauration, ainsi que les moyens de contribuer à la sauvegarde de ce lieu emblématique.

Pour connaître les périodes d’ouverture, consultez le carrousel d’images disponible sur la page dédiée.

Un moment à la fois historique, patrimonial et solidaire, à ne pas manquer. .

Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié

In Trouville-sur-Mer, the Association La Petite Chapelle invites you to (re)discover a discreet jewel of the local heritage during its Open House.

L’événement Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Trouville