Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame de Pitié · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié
Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un joyau discret du patrimoine local à l’occasion de ses Portes Ouvertes.
À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un joyau discret du patrimoine local à l’occasion de ses Portes Ouvertes.
Ce rendez-vous est l’occasion de visiter la chapelle Notre-Dame de Pitié, nichée au coeur du quartier Bonsecours, et de mieux comprendre son histoire intimement liée à celle des familles maritimes trouvillaises. L’édifice, construit à la fin du XVIe siècle par amour et par foi, a traversé les siècles grâce à l’engagement sans faille de ses descendants et fidèles soutiens.
L’Association présentera les différentes actions mises en place pour sa restauration, ainsi que les moyens de contribuer à la sauvegarde de ce lieu emblématique.
Pour connaître les périodes d’ouverture, consultez le carrousel d’images disponible sur la page dédiée.
Un moment à la fois historique, patrimonial et solidaire, à ne pas manquer. .
Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié
In Trouville-sur-Mer, the Association La Petite Chapelle invites you to (re)discover a discreet jewel of the local heritage during its Open House.
L’événement Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- Pêche à pied naturaliste, 11 Promenade des Planches, Trouville-sur-Mer 12 septembre 2026
- Pêche à pied naturaliste Trouville-sur-Mer 12 septembre 2026
- Pêche à pied naturaliste, 11 Promenade des Planches, Trouville-sur-Mer 12 septembre 2026