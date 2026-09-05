Visite commentée Côté Pêcheurs Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Visite commentée – Côté Pêcheurs

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-10-31

Une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs ». De l’origine Viking de la station au métier de pêcheur, une visite guidée et ponctuée d’anecdotes emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche.

Une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs ». De l’origine Viking de la station au métier de pêcheur, une visite guidée et ponctuée d’anecdotes emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Visite commentée – Côté Pêcheurs

An unusual and unique tour of Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs ». From the resort?s Viking origins to the fisherman?s trade, a guided tour punctuated with anecdotes takes visitors to the heart of our fishing port?s history.

L’événement Visite commentée – Côté Pêcheurs Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville