Portes ouvertes de la Fromagerie Maurice

Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir notre ferme à l’occasion de notre journée portes ouvertes.

Vous pourrez y découvrir la production du lait grâce à une visite guidée ainsi que son parcours pour fabriquer un yaourt.

Vous découvrirez aussi notre méthanisation et différents matériels agricoles seront exposées.

Restauration sur place possible avec vente des produits laitiers et de la viande de la ferme. .

Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 02 68 84 contact@fromageriemaurice.fr

English :

Come and discover our farm during our open day.

You’ll be able to take a guided tour of our milk production facilities and learn how to make yogurt.

You’ll also find out about our methanization plant, and a range of farm equipment will be on display.

L’événement Portes ouvertes de la Fromagerie Maurice Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire