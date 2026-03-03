Randonnée semi-nocturne Neuilly-le-Brignon
Randonnée semi-nocturne Neuilly-le-Brignon samedi 27 juin 2026.
Randonnée semi-nocturne
Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-06-27 18:30:00
2026-06-27
Quatre parcours proposés de 4 à 13kms, vin d’honneur à l’arrivée.
Barbecue possible au terrain de loisirs 10 euros uniquement sur réservation.
Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 53 69 23 patrice.moreau0397@orange.fr
English :
Four routes from 4 to 13kms, vin d’honneur at the finish.
Barbecue available on the recreation ground: 10 euros by reservation only.
