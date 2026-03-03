Randonnée semi-nocturne

Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Quatre parcours proposés de 4 à 13kms, vin d’honneur à l’arrivée.

Barbecue possible au terrain de loisirs 10 euros uniquement sur réservation.

Quatre parcours proposés de 4 à 13kms, vin d’honneur à l’arrivée.

Barbecue possible au terrain de loisirs 10 euros uniquement sur réservation. 3 .

Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 53 69 23 patrice.moreau0397@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four routes from 4 to 13kms, vin d’honneur at the finish.

Barbecue available on the recreation ground: 10 euros by reservation only.

L’événement Randonnée semi-nocturne Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire